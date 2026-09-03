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FACUA denuncia a Ryanair ante Consumo por saltarse la ley con líneas telefónicas fake para atención al cliente

Los teléfonos habilitados por la aerolínea funcionan como un mero sistema automatizado que termina derivando a los usuarios a su web o la app para realizar las gestiones.

FACUA.org
España-03/09/2026
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Ryanair ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por incumplir la ley al tener líneas telefónicas fake para su servicio de atención al cliente.

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