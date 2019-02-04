FACUA denuncia a Ryanair por mantener a 200 pasajeros españoles dentro de un avión durante más de 6 horas
La asociación recuerda que el Reglamento Europeo 261/2004 establece una serie de compensaciones por cancelación de vuelo y aconseja a los afectados que reclamen por todos los daños que pudieran haber sufrido.
FACUA.org
España-04/02/2019
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