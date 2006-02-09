FACUA denuncia a sesenta y ocho aparcamientos por aplicar redondeos
La Federación advierte que el 81% de los parkings encuestados sigue cobrando más tiempo del que realmente permanecen los vehículos en sus instalaciones, una práctica abusiva que vulnera la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 1984.
FACUA.org
España-09/02/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a las empresas titulares de sesenta y ocho aparcamientos de quince ciudades españolas por incrementar el precio de sus servicios aplicando redondeos, en fracciones de una hora completa en la mayoría de los c