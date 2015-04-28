FACUA denuncia a Telefónica ante la CNMC por competencia desleal en la subida de Movistar Fusión
Con éste son ya cuatro los organismos competentes ante los que FACUA ha denunciado a la multinacional española.
FACUA.org
España-28/04/2015
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