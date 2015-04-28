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FACUA denuncia a Telefónica ante la CNMC por competencia desleal en la subida de Movistar Fusión

Con éste son ya cuatro los organismos competentes ante los que FACUA ha denunciado a la multinacional española.

FACUA.org
España-28/04/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Telefónica ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por incurrir en competencia desleal al subir las tarifas de sus servicios Movistar Fusión tras haber captado clientes durante dos años y med

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