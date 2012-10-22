Nuestras acciones230 euros

FACUA denuncia a Telefónica por aplicar una penalización abusiva en Movistar Fusión

Argumenta que implica una práctica prohibida por el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

FACUA.org
España-22/10/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Movistar ante las autoridades de protección al consumidor por penalizar con 230 euros a los usuarios de sus servicios paquetizados Movistar Fusión si se dan de baja en cualquier momento antes de que transcurran doce meses desde el

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos