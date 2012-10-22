FACUA denuncia a Telefónica por aplicar una penalización abusiva en Movistar Fusión
Argumenta que implica una práctica prohibida por el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
FACUA.org
España-22/10/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Movistar ante las autoridades de protección al consumidor por penalizar con 230 euros a los usuarios de sus servicios paquetizados Movistar Fusión si se dan de baja en cualquier momento antes de que transcurran doce meses desde el