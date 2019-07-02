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FACUA denuncia a un campamento de inglés por expulsar a una niña de 11 años con necesidades especiales

Pide a la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid que abra expediente sancionador a la empresa responsable, Diverbo.

FACUA.org
España-02/07/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha presentado una denuncia contra la empresa Diverbo (Iniciativas en Idiomas SL) por expulsar a una niña de 11 años con necesidades especiales de un campamento de inglés situado en Salto de Saucelle (Salamanca).

Inés <

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