FACUA denuncia a un campamento de inglés por expulsar a una niña de 11 años con necesidades especiales
Pide a la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid que abra expediente sancionador a la empresa responsable, Diverbo.
FACUA.org
España-02/07/2019
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Inés, de 11 años.
FACUA-Consumidores en Acción ha presentado una denuncia contra la empresa Diverbo (Iniciativas en Idiomas SL) por expulsar a una niña de 11 años con necesidades especiales de un campamento de inglés situado en Salto de Saucelle (Salamanca).
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