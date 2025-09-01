FACUA denuncia al restaurante cántabro El Mexicano de Noja por cobrar tres euros por servir agua del grifo
En su carta, el establecimiento indica "agua del grifo gratis", pero luego aclara que el "servicio" tiene un coste de "3€".
Cantabria-01/09/2025
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al restaurante El Mexicano de Noja ante la Dirección General de Comercio y Consumo de Cantabria por cobrar tres euros por servir agua del grifo pese a que la legislación obliga a hacerlo de forma totalmente gratuita.
La asociación que, ha teni