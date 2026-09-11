FACUA denuncia ante Consumo la venta por parte de El Corte Inglés de una camiseta para niñas con un mensaje con connotaciones pedófilas
La prenda, ya retirada de la página web de la empresa, mostraba una ilustración de una fruta con el mensaje "small ones [con ambas palabras a la altura de los pechos] are more juicy" (los pequeños son más jugosos).
FACUA.org
España-11/09/2026
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 la comercialización por parte de El Corte Inglés de una camiseta para niñas que mostraba un mensaje con connotaciones pedófilas.</