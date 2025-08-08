FACUA denuncia ante la Fiscalía de Criminalidad Informática a una agencia de viajes anunciada por Vito Quiles
Los timadores inventan que UtopiaViajes lleva un año y medio operando cuando en realidad la empresa, la web y su Instagram se crearon en mayo. Utilizan fotografías sacadas de bancos de imágenes para simular valoraciones positivas de clientes.
FACUA-Consumidores en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Criminalidad Informática contra una supuesta agencia de viajes que se ha quedado con el dinero de sus clientes sin prestarles el servicio y que ya no contesta a sus mensajes. Varios usuarios han contactado con la asociac