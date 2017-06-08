FACUA denuncia el colapso de la Agencia Tributaria en Trujillo para atender la campaña de la renta
La asociación considera especialmente grave la situación, teniendo en cuenta que esta delegación atiende a la población de 14 municipios de la zona.
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Extremadura-08/06/2017
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