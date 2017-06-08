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FACUA denuncia el colapso de la Agencia Tributaria en Trujillo para atender la campaña de la renta

La asociación considera especialmente grave la situación, teniendo en cuenta que esta delegación atiende a la población de 14 municipios de la zona.

FACUA.org
Extremadura-08/06/2017
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia el colapso de la oficina de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Trujillo (Cáceres) para atener la campaña de la Renta 2016. La asociación ha enviado un escrito al organismo estatal, a instancias de su delegaci

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