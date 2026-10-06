Retiran un lote de un helado sabor plátano y brownie vendido en Carrefour por contener realmente un helado de cacahuete en su interior
Se trata del Helado sabor plátano y brownie marca Sensation, con lote afectado L-6224 y código de barras 8431876349306. La fecha de consumo preferente afectada es del 12 de agosto de 2028.
FACUA.org
España-06/10/2026
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