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Retiran un lote de un helado sabor plátano y brownie vendido en Carrefour por contener realmente un helado de cacahuete en su interior

Se trata del Helado sabor plátano y brownie marca Sensation, con lote afectado L-6224 y código de barras 8431876349306. La fecha de consumo preferente afectada es del 12 de agosto de 2028.

FACUA.org
España-06/10/2026
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Madrid relativa a la presen

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