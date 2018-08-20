FACUA denuncia esperas de más de una hora en el servicio telefónico de atención al cliente de ING
La asociación critica que la entidad no disponga de suficiente personal para atender a los usuarios en casos como el reciente cobro de cargos duplicados realizados con las tarjeta de la entidad.
FACUA.org
España-20/08/2018
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Sede de la entidad en Las Rozas (Madrid). | Imagen: ING.
FACUA-Consumidores en Acción denuncia esperas de más de una hora en el servicio telefónico de atención al cliente de la entidad bancaria ING. La asociación ha podido comprobar en varias llamadas que el banco mantiene en una demora excesiva a los usuarios sin ate