Nuestras accionesUna tramitación confusa y falta de transparencia

FACUA denuncia graves irregularidades en la subida de tasas aprobada por el Ayuntamiento de Almendralejo

La asociación advierte de que la revisión al alza aprobada por el consistorio sobre suministro y tratamiento de aguas incurre en múltiples defectos de forma y fondo, y no aporta los informes exigidos por ley.

FACUA.org
Extremadura-07/09/2016
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de las graves irregularidades en las que ha incurrido el Ayuntamiento de Almendralejo en la revisión de tasas municipales referentes al suministro y evacuación de aguas, así como a la limpieza de acometidas, aprobada en pleno munic

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