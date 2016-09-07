FACUA denuncia graves irregularidades en la subida de tasas aprobada por el Ayuntamiento de Almendralejo
La asociación advierte de que la revisión al alza aprobada por el consistorio sobre suministro y tratamiento de aguas incurre en múltiples defectos de forma y fondo, y no aporta los informes exigidos por ley.
FACUA.org
Extremadura-07/09/2016
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