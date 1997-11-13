FACUA denuncia la campaña publicitaria del Consejo Regulador del Brandy de Jerez
Utiliza el spot del nuevo disco y gira del grupo Ketama para anunciar de forma indirecta el brandy en televisión.
FACUA.org
España-13/11/1997
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