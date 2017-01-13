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FACUA denuncia la publi de Frenadol: sale un enfermo al volante y en letra pequeña recomienda no conducir

La asociación pide la retirada o rectificación de la campaña, que provoca en los usuarios la percepción errónea de que consumir el producto no mermará su aptitud física para circular.

FACUA.org
España-13/01/2017
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FACUA-Consumidores en Acción reclama a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) que retire el anuncio con el que Frenadol Complex se está promocionando por resul

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