FACUA denuncia la publi de Frenadol: sale un enfermo al volante y en letra pequeña recomienda no conducir
La asociación pide la retirada o rectificación de la campaña, que provoca en los usuarios la percepción errónea de que consumir el producto no mermará su aptitud física para circular.
FACUA.org
España-13/01/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción reclama a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) que retire el anuncio con el que Frenadol Complex se está promocionando por resul