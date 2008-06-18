FACUA denuncia la venta de dos falsos adelgazantes con anuncios protagonizados por la presentadora estadounidense Oprah Winfrey
Con reclamos fraudulentos como "quema toda la grasa sobrante" o "llevo dos días y ya he perdido 1,5 kilos", Trimgel y Trimcaps se comercializan a través de páginas web en dieciséis países de Europa, en Sudáfrica y en Canadá.
FACUA.org
España-18/06/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado la venta de dos falsos adelgazantes, el gel y las cápsulas Trimgel y Trimcaps Hardcore, cuya publicidad está protagonizada por la presentadora de televisión estadounidense Oprah Winfrey.
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