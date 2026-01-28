FACUA denuncia la venta en TikTok de un aparato que permite rastrear la localización de personas sin su conocimiento
El creador de contenidos Oxosuolong promociona en esta red social el dispositivo indicando que "si te suelta que está con amigas, colega, espabila y ponle uno de estos en el coche".
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la venta en TikTok de un aparato que permite la geolocalización de personas sin su conocimiento.
La asociación ha podido comprobar que el creador de contenido Oxosuolong promoci