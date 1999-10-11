FACUA denuncia que el incremento del alto precio de la vivienda contrasta con la escasa calidad de las construcciones
El sector generó durante el primer semestre del año el 11'5% de las denuncias planteadas por los socios de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios integradas en FACUA.
FACUA.org
España-11/10/1999
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) denuncia que el incremento del ya de por sí alto precio de la vivienda contrasta mucho con la escasa calidad de las construcciones. El sector de la vivienda generó durante el primer semestre