FACUA denuncia retrasos de más de 16 meses para el reconocimiento de discapacidad y dependencia en Baleares

La asociación advierte de que esta demora está provocando que muchos usuarios no puedan acceder a los servicios y prestaciones que les corresponden.

Baleares-14/08/2025

FACUA-Consumidores en Acción denuncia la existencia de un retraso de más de 16 meses para el reconocimiento del grado de discapacidad o de la ayuda a dependencia en Baleares.

La asociación, a través de su delegación territorial en las islas, ha tenido conocimiento de esta grave demora

