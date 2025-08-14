FACUA denuncia retrasos de más de 16 meses para el reconocimiento de discapacidad y dependencia en Baleares
La asociación advierte de que esta demora está provocando que muchos usuarios no puedan acceder a los servicios y prestaciones que les corresponden.
FACUA.org
Baleares-14/08/2025
Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción denuncia la existencia de un retraso de más de 16 meses para el reconocimiento del grado de discapacidad o de la ayuda a dependencia en Baleares.
La asociación, a través de su delegación territorial en las islas, ha tenido conocimiento de esta grave demora