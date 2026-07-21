FACUA denuncia a la tienda online del youtuber Nil Ojeda por no aplicar los descuentos del 99% que anunció si España ganaba el Mundial
La web Milfshakes aparece actualmente borrada, ofrecía rebajas de hasta el 99%, pero la realidad es que aumentó el precio de las prendas en hasta más de 3.000 euros para que el descuento las dejara en los 29-35 euros que suelen costar habitualmente.
FACUA.org
España-21/07/2026
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la tienda online Milfshakes ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por publicidad engañosa al ofrecer falsos descuentos en camisetas con la excusa de la victoria de la