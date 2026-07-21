Ordenan la retirada de un lote del medicamento ChloraPrep incoloro por un posible sellado defectuoso en el aplicador
Está afectado el lote 5344684 con fecha de caducidad del 31 de diciembre de 2028.
FACUA.org
España-21/07/2026
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado del cese de la comercialización y la retirada del mercado de un lote del medicamento ChloraPrep incoloro 20 mg/ml + 0,70 ml/ml Solución cutánea al ex