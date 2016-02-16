FACUA denunció en 2015 a Vitaldent por eludir su responsabilidad ante las reclamaciones a sus franquicias
El caso está en manos del ministerio de Sanidad y las autoridades de consumo de Madrid y Andalucía, que no han comunicado si han adoptado medidas. FACUA crea una plataforma para asesorar a los usuarios.
FACUA.org
España-16/02/2016
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FACUA muestra su preocupación por el futuro de las franquicias Vitaldent y si garantizarán la atención a sus pacientes tras la detención este martes del propietario de la empresa matriz, Ernesto Colman, y más de una decena de miembros de su c&ua