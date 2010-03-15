FACUA desarrolla una campaña en 21 ciudades sobre los abusos del sector aéreo
Reclama a Fomento y las autoridades de Consumo que adopten de una vez medidas contundentes contra las compañías que infringen la legislación.
FACUA.org
España-15/03/2010
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Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, FACUA-Consumidores en Acción desarrolla este lunes 15 de marzo una campaña para denunciar las irregularidades que se producen en el sector aéreo e instar a los usuarios a que act