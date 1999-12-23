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FACUA desarrolla una campaña por el consumo sostenible y la reorientación de las pautas de consumo

El exceso de consumo, la superpoblación y el mal uso de la tecnología son los pilares del deterioro medioambiental.

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España-23/12/1999
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En estas fechas navideñas en las tiene lugar un consumismo despilfarrador por parte de los consumidores, acrecentado este año por la celebración del mítico año 2000, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) est&

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