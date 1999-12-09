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FACUA detecta irregularidades en cinco 'spots' de juguetes

Se trata de los anuncios de Dogz y Catz, de Quirón, Granja de Pin y Pon, de Famosa, Power Pc, de Vtech, y Cocolín Culolín Popó y Bebé Dentín, de Jesmar.

FACUA.org
España-09/12/1999
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha realizado un seguimiento de la publicidad de juguetes que emiten las cadenas de televisión por el que ha detectado infracciones a la Ley de Televisión sin fronteras que van desde la public

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