FACUA detecta irregularidades en cinco 'spots' de juguetes
Se trata de los anuncios de Dogz y Catz, de Quirón, Granja de Pin y Pon, de Famosa, Power Pc, de Vtech, y Cocolín Culolín Popó y Bebé Dentín, de Jesmar.
FACUA.org
España-09/12/1999
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha realizado un seguimiento de la publicidad de juguetes que emiten las cadenas de televisión por el que ha detectado infracciones a la Ley de Televisión sin fronteras que van desde la public