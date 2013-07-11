FACUA detecta precios hasta un 75% menores que los de mercado en tiendas de compra de móviles usados
Suele salir mucho más rentable vender el aparato a otro particular. Por el mismo móvil, los comercios pagan cantidades que varían entre el 39 y el 614%.
FACUA.org
España-11/07/2013
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En su estudio, FACUA ha comparado cuánto ofrecen nueve tiendas de segunda mano por quince modelos de Blackberry, HTC, iPhone, Nokia y Samsung. | Foto: Irita Kirsbluma (CC BY 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio comparativo sobre nueve establecimientos dedicados a la compra de móviles usados (puedes descargarte las tablas aquí