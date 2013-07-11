Nuestras accionesAnalizadas las ofertas de quince modelos en nueve establecimientos

FACUA detecta precios hasta un 75% menores que los de mercado en tiendas de compra de móviles usados

Suele salir mucho más rentable vender el aparato a otro particular. Por el mismo móvil, los comercios pagan cantidades que varían entre el 39 y el 614%.

FACUA.org
España-11/07/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio comparativo sobre nueve establecimientos dedicados a la compra de móviles usados (puedes descargarte las tablas aquí

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