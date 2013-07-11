FACUA detecta precios hasta un 75% menores que los de mercado en tiendas de compra de móviles usados

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Analizadas las ofertas de quince modelos en nueve establecimientos

Nuestras acciones | Analizadas las ofertas de quince modelos en nueve establecimientos

En su estudio, FACUA ha comparado cuánto ofrecen nueve tiendas de segunda mano por quince modelos de Blackberry, HTC, iPhone, Nokia y Samsung. | Foto: Irita Kirsbluma (CC BY 2.0)