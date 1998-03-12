FACUA distribuirá un folleto en centros sanitarios para pedir a los consumidores la unidad contra el 'medicamentazo'
Con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.
FACUA.org
España-12/03/1998
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Con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, que se celebra el domingo 15 de marzo, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) distribuirá mañana viernes 13 un folleto en centros sanitarios de las ocho provin