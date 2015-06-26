FACUA elabora un decálogo de consejos para proteger la piel del sol
La OMS advierte de que en España se han triplicado en los últimos cuatro años los casos de enfermedades cutáneas.
FACUA.org
España-26/06/2015
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La asociación recuerda que tomar el sol de forma excesiva es peligroso y puede conllevar quemaduras e incuso problemas más graves en la piel.
FACUA-Consumidores en Acción ha elaborado un decálogo de recomendaciones a los usuarios para que tengan precaución ante la exposición solar ahora que comienza la época de verano. La asociación recuerda que tomar el sol de forma excesiva es peligroso y pue