Nuestras acciones

FACUA emprende la campaña 'Día Sin Compras' en apoyo a la Huelga General del 20 de junio

Participa como trabajador, participa como consumidor es el lema de la campaña, que llama a los ciudadanos a no realizar compras durante la jornada de Huelga General.

FACUA.org
España-13/06/2002
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

«El 20 de junio, sé solidario con todos los trabadores en huelga y no compres nada». «Participa como trabajador, participa como consumidor». Frases como éstas forman parte de la campaña Día Sin Compras, que ha emprendido la Federación de Asociaciones de Consumid

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos