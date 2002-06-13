FACUA emprende la campaña 'Día Sin Compras' en apoyo a la Huelga General del 20 de junio
Participa como trabajador, participa como consumidor es el lema de la campaña, que llama a los ciudadanos a no realizar compras durante la jornada de Huelga General.
FACUA.org
España-13/06/2002
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«El 20 de junio, sé solidario con todos los trabadores en huelga y no compres nada». «Participa como trabajador, participa como consumidor». Frases como éstas forman parte de la campaña Día Sin Compras, que ha emprendido la Federación de Asociaciones de Consumid