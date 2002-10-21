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FACUA emprende una campaña publicitaria dirigida a niños y adolescentes con el mensaje 'Pasa del tabaco. No seas del montón'

La Federación ha editado un cartel protagonizado por una pareja de adolescentes.

FACUA.org
Andalucía-21/10/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha emprendido una nueva campaña publicitaria dirigida a niños y adolescentes con el mensaje «Pasa del tabaco. No seas del montón».

El anuncio presenta a una pareja de adolescen

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