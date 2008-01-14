Nuestras accionesAnte las afirmaciones de Zapatero

FACUA espera que Competencia aclare si ha archivado todas sus investigaciones sobre subidas de precios en alimentos

El presidente del Gobierno atribuye todos los incrementos exclusivamente al encarecimiento de los cereales por el aumento de la demanda en Asia.

FACUA.org
España-14/01/2008
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Ante las afirmaciones del presidente del Gobierno, FACUA-Consumidores en Acción espera que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) aclare si ha archivado todas las investigaciones que tenía abiertas sobre las enormes subidas que se han producido en determinados alimentos

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