La Aesan alerta por la presencia de salmonela en huevos frescos de la marca Eroski
Los productos afectados son los huevos frescos de gallinas sueltas en el gallinero, marca Eroski, en tamaños M, L y XL, en formatos de una docena, media docena o 1,5 docenas.
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España-24/11/2026
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