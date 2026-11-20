La Aesan alerta de la presencia de huevo no declarado en el etiquetado en gambas al ajillo de la marca DIA Mari Marinera
El organismo advierte que la distribución se ha realizado en todo el territorio nacional y recomienda a las personas con intolerancia a este ingrediente que no lo consuman.
FACUA.org
España-20/11/2026
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias del País Vasco, relativa a la