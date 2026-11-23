FACUA Galicia insiste en pedir al Gobierno que no abandone a los usuarios de las zonas rurales con el nuevo mapa de los buses estatales
La reordenación implicará la reducción de varias rutas, lo que dejará sin servicio al medio rural gallego, población extremadamente vulnerable debido al envejecimiento y sin posibilidad de contar con otro medio de transporte público.
FACUA.org
Galicia-23/11/2026
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Imagen: EFE.
FACUA Galicia se ha dirigido nuevamente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para advertirles de que la reordenación del nuevo mapa de los buses estatales propuesto por el Gobierno implicará la reducción de varias rutas, lo que dejará sin servicio a