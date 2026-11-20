Alerta alimentaria en productos cárnicos de Horneados Lora, propiedad de uno de los miembros de Magrudis
El administrador único es Pedro Marín Ponce, que trabajó en Magrudis y es hermano del considerado máximo responsable del negocio que provocó la muerte de cuatro personas y seis abortos en 2019.
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Andalucía-20/11/2026
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La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla han retirado del mercado productos cárnicos listos para el consumo de la marca Horneados Lora: costillar de cerdo, chicharrón de Cádiz y carne mechada, envasados a