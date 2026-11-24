FACUA Sevilla pide responsabilidad patrimonial a la Junta por la tardanza en reconocer el grado de dependencia a un anciano en paliativos
Tras tres años de espera, la resolución que le reconocía el Grado III llegó 22 días después de su fallecimiento.
FACUA.org
Sevilla-24/11/2026
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Charo, hija de los afectados.
FACUA Sevilla ha pedido responsabilidad patrimonial a la Junta de Andalucía por el desamparo institucional que sufrió un anciano que estuvo más de tres años esperando a que le reconocieran el Grado III de dependencia, una resolución que finalmente llegó 22 días después