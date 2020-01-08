FACUA espera que el nuevo Ministerio de Consumo asuma el reto de frenar la avalancha de fraudes masivos
La asociación planteará al futuro ministro una reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Entre sus reivindicaciones, competencias sancionadoras para el Ministerio.
FACUA.org
España-08/01/2020
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