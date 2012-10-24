Nuestras accionesLa compañía reconoce no haber cumplido

FACUA espera una multa contundente contra Microsoft por no facilitar la elección de navegador en Windows

La CE concluye de forma preliminar que el gigante informático incumple su compromiso de desarrollar una pantalla de elección de navegador desde febrero de 2011.

FACUA.org
Europa-24/10/2012
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FACUA-Consumidores en Acción espera que la Comisión Europea (CE) multe de forma contundente a Microsoft tras concluir de forma preliminar que la empresa ha incumplido sus compromisos para ofrecer a los usuarios una pantalla de elección que les permita elegir fácilment

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