FACUA espera una multa contundente contra Microsoft por no facilitar la elección de navegador en Windows
La CE concluye de forma preliminar que el gigante informático incumple su compromiso de desarrollar una pantalla de elección de navegador desde febrero de 2011.
FACUA.org
Europa-24/10/2012
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