FACUA Euskadi critica que la nueva ley de consumidores califica la mayoría de infracciones como "leves"
La asociación ha presentado sus alegaciones al nuevo Estatuto de los Consumidores para la comunidad que plantea aprobar el Parlamento Vasco.
FACUA.org
Euskadi-11/10/2019
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Un momento de un pleno ordinario del Parlamento Vasco. | Imagen: Parlamento Vasco
FACUA Euskadi critica que el nuevo Estatuto de los Consumidores que plantea aprobar el Parlamento Vasco plantea un criterio de calificación de infracciones que en la práctica supone que muchas de ellas sean consideradas como «leves«, con sanciones de entre 8.000 y 25.000 eu