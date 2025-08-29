FACUA Euskadi denuncia la flagrante falta de personal y de citas en las oficinas del SEPE de Guipúzcoa
La situación de colapso actual hace que muchos usuarios encuentren serias dificultades para solicitar las prestaciones o ayudas por desempleo a las que tienen derecho.
FACUA.org
Euskadi-29/08/2025
FACUA Euskadi ha remitido un escrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social en el que solicita que lleve a cabo las actuaciones que sean necesarias para dar solución a la falta de personal y de citas en las diferentes oficinas del SEPE repartidas por Guipúzcoa.
La asociación ha pod