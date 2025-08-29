Nuestras acciones

FACUA Euskadi denuncia la flagrante falta de personal y de citas en las oficinas del SEPE de Guipúzcoa

La situación de colapso actual hace que muchos usuarios encuentren serias dificultades para solicitar las prestaciones o ayudas por desempleo a las que tienen derecho.

FACUA.org
Euskadi-29/08/2025

FACUA Euskadi ha remitido un escrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social en el que solicita que lleve a cabo las actuaciones que sean necesarias para dar solución a la falta de personal y de citas en las diferentes oficinas del SEPE repartidas por Guipúzcoa.

La asociación ha pod

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos