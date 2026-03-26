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FACUA Euskadi imparte una charla sobre consumo y ciberseguridad en el CIFP Elorrieta- Erreka Mari LHII de Bilbao

La formación contó con la participación de 40 alumnos y alumnas de este centro educativo ubicado en el distrito de Deusto.

FACUA.org
Euskadi-26/03/2026

FACUA Euskadi impartió el pasado 24 de marzo una charla informativa sobre consumo y ciberseguridad a los alumnos del Grado Superior de Administración y Finanzas del CIFP Elorrieta-Erreka Mari de Bilbao.

La formación contó con la participación de 40 alumnos y alumnas de este centro edu

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