FACUA Euskadi imparte una charla sobre consumo y ciberseguridad en el CIFP Elorrieta- Erreka Mari LHII de Bilbao
La formación contó con la participación de 40 alumnos y alumnas de este centro educativo ubicado en el distrito de Deusto.
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Euskadi-26/03/2026
FACUA Euskadi impartió el pasado 24 de marzo una charla informativa sobre consumo y ciberseguridad a los alumnos del Grado Superior de Administración y Finanzas del CIFP Elorrieta-Erreka Mari de Bilbao.
La formación contó con la participación de 40 alumnos y alumnas de este centro edu