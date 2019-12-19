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FACUA Euskadi insta a Fomento a realizar mejoras en el trayecto de tren Santander-Bilbao

A pesar de que las ciudades están separadas por sólo 118 kilómetros, el recorrido en tren dura tres horas.

FACUA.org
Euskadi-19/12/2019
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FACUA Euskadi se ha dirigido a Renfe para pedir que mejore las condiciones que ofrece actualmente el servicio de tren entre las ciudades de Bilbao y Santander.

La asociación ha constatado que, actualmente, el trayecto, de 118 kilómetros, tarda en realizarse 3 horas, un tiempo

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