FACUA Euskadi insta a Fomento a realizar mejoras en el trayecto de tren Santander-Bilbao
A pesar de que las ciudades están separadas por sólo 118 kilómetros, el recorrido en tren dura tres horas.
FACUA.org
Euskadi-19/12/2019
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FACUA Euskadi se ha dirigido a Renfe para pedir que mejore las condiciones que ofrece actualmente el servicio de tren entre las ciudades de Bilbao y Santander.
La asociación ha constatado que, actualmente, el trayecto, de 118 kilómetros, tarda en realizarse 3 horas, un tiempo