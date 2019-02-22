FACUA Euskadi insta al Ayuntamiento de Bilbao a solventar los problemas de la app de pago de la zona azul
Distintos usuarios están manifestando que la aplicación asigna la zona azul automáticamente aún estando el vehículo en la verde y provocando que sean sancionados por no abonar el pago correcto.
FACUA.org
Euskadi-22/02/2019
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Imagen: flickr.com/circulaseguro (CC BY-NC 2.0)
FACUA Euskadi se ha dirigido al Ayuntamiento de Bilbao para instarle a que solucione las deficiencias de la aplicación de pago de la zona azul de la ciudad, que están afectando negativamente a los ciudadanos que la utilizan.
La asociación ha tenido conocimiento a trav&