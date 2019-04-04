FACUA Euskadi insta al Departamento de Salud a solventar las deficiencias del Hospital de Galdakao
La asociación ha tenido conocimiento de que usuarios y profesionales están denunciando los numerosos problemas del recinto, entre los que se encuentran falta de aislamiento o manchas de humedad.
FACUA.org
Euskadi-04/04/2019
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FACUA Euskadi se ha dirigido al Departamento de Salud del Gobierno de la comunidad para instarle a que solucione las deficiencias que presenta el Hospital de Galdakao.
La asociación, a través de medios de comunicación de la zona, ha tenido conocimiento de que el hospit