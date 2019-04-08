FACUA Euskadi pide al Departamento de Salud que refuerce los médicos de atención primaria
Los sanitarios han iniciado protestas por no poder atender el tiempo necesario a los pacientes, con el perjuicio al servicio que esto conlleva.
FACUA.org
Euskadi-08/04/2019
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FACUA Euskadi pide al Departamento de Salud que refuerce los médicos de atención primaria, dadas las protestas que han iniciado los sanitarios por no poder atender el tiempo necesario a los pacientes, con el perjuicio al servicio que esto conlleva.
La falta de atención