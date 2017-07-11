FACUA Euskadi pide al tranvía de Vitoria que aplique el descuento por familia numerosa en sus máquinas
La asociación reclama a la empresa que, de no ser posible técnicamente habilitar esa opción, facilite a los usuarios una vía para que se les reembolse la diferencia por no haberse podido acoger a la rebaja.
FACUA.org
Euskadi-11/07/2017
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FACUA Euskadi ha reclamado a Euskotren, operador que gestiona el tranvía de Vitoria, que permita a los pasajeros y usuarios aplicar el descuento por familia numerosa en las máquinas expendedoras, hasta la fecha inhabilitadas para aplicarlo en los títulos de transporte q