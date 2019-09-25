FACUA exige a los gobiernos que actúen ante la emergencia climática y se suma a la Huelga Mundial del 27S
La asociación llama a la ciudadanía a participar en la movilizaciones convocadas en defensa de un modelo de producción y consumo más justo y sostenible, que detenga las consecuencias del cambio climático.
FACUA.org
España-25/09/2019
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