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FACUA exige a los gobiernos que actúen ante la emergencia climática y se suma a la Huelga Mundial del 27S

La asociación llama a la ciudadanía a participar en la movilizaciones convocadas en defensa de un modelo de producción y consumo más justo y sostenible, que detenga las consecuencias del cambio climático.

FACUA.org
España-25/09/2019
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FACUA-Consumidores en Acción insta a los gobiernos a tomar medidas ante la situación de emergencia climática que vive el planeta y por ello se suma a las reivindicaciones convocadas por la Huelga Mundial por el Clima del próximo 27 de septiembre.

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