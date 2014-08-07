FACUA exige aclaración de la Junta por el retraso de dos años en la sanción por el fraude de la sal yodada
La asociación se ha reunido con la empresa que denuncia que varias marcas de sal españolas no cumplen con la concentración de yodo exigida por la normativa.
FACUA.org
España-07/08/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El año pasado, en junio, volvió la denuncia a la Junta de Andalucía y aún no hay sanciones al respecto. | Laura de Mingo (CC BY-NC 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción exige a la Junta de Andalucía que aclare por qué no ha tomado medidas aún en el fraude de la comercialización de la sal yodada en España. La asociación se ha dirigido a la Secretaría General de Consumo de la Cons