Nuestras accionesEl paro dura ya tres semanas

FACUA exige indemnizaciones a Ryanair al no facturar equipajes por la huelga de su personal en Madrid

La compañía no puede alegar que se trata de un supuesto de causa mayor para evitar hacer frente a las compensaciones en este caso, dado que una huelga de personal propio no es un suceso ajeno e imprevisible a su actividad.

FACUA.org
España-19/06/2015
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FACUA-Consumidores en Acción exige a Ryanair que compense a los usuarios afectados por la huelga de personal de handling de la compañía en el aeropuerto de Madrid como si se tratase de cancelaciones de los vuelos programados.

La compañía está

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