FACUA explica a los afectados por los terremotos de Granada cómo reclamar los daños
El Consorcio de Compensación de Seguros establece indemnizaciones en caso de "acontecimientos extraordinarios", como inundaciones, embates de mar, terremotos y maremotos.
FACUA.org
Granada-20/08/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: Agencia EFE.
FACUA Granada recuerda a todos los afectados por los terremotos sufridos en la ciudad en los últimos días y que cuenten con un seguro en vigor que pueden solicitar indemnizaciones al Consorcio de Compensación de Seguros por los daños que hayan sufrido.