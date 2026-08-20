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FACUA explica a los afectados por los terremotos de Granada cómo reclamar los daños

El Consorcio de Compensación de Seguros establece indemnizaciones en caso de "acontecimientos extraordinarios", como inundaciones, embates de mar, terremotos y maremotos.

FACUA.org
Granada-20/08/2026
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FACUA Granada recuerda a todos los afectados por los terremotos sufridos en la ciudad en los últimos días y que cuenten con un seguro en vigor que pueden solicitar indemnizaciones al Consorcio de Compensación de Seguros por los daños que hayan sufrido.

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